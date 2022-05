CDU-Chef Merz: Ampel in NRW wäre Koalition der Wahlverlierer

Vorgestern hatte Scholz in einem „RTL Direkt spezial“ darauf hingewiesen, dass die Ampel-Parteien in Düsseldorf eine Mehrheit hätten.

„Das ist ein Versuch, das Wahlergebnis schönzureden“, so Merz am Abend in „RTL Direkt“, „das wäre die Regierung der Wahlverlierer. Und ich glaube nicht, dass die Grünen dafür ihre Hand geben.“ Die Entscheidung müsse in NRW getroffen werden. „Forderungen stellen können die Grünen, ich erlaube mir aber den Hinweis: Die CDU ist fast doppelt so stark wie die Grünen“, so Merz.