Die Union habe von Anfang an gesagt, dass es besser wäre, Uniper unter einen staatlichen Schutzschirm zu stellen, so Merz am Abend.

Mit Bezug auf Robert Habeck fügt der CDU-Chef hinzu: „Jetzt will er beides machen, er will das Unternehmen verstaatlichen, und er will die Gasumlage erheben, die zu 92% dann in ein verstaatlichtes Unternehmen fließt“. Habeck habe selber Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit, Finanzminister Lindner sage, man könne das so machen: „Streit in der Bundesregierung, Unklarheit, und leider auch Unklarheit für Verbraucher und Unternehmen.“

Die Inflation beschere Deutschland deutlich höhere Steuereinnahmen, so Merz weiter: „„Wir haben Finanzierungsspielräume in Deutschland, und jetzt noch diese Umlage obendrauf, das treibt die Inflation. Ich halte es für hochproblematisch, jetzt beides zu machen: Verstaatlichen, und die Umlage.“