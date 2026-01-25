type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

CDU-Frauen fordern Vollverschleierungsverbot

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Frauen-Union in der CDU spricht sich für ein Vollverschleierungsverbot in der Öffentlichkeit aus und will dies auf dem CDU-Bundesparteitag Ende Februar zur offiziellen Position der Partei machen. Das meldet “Bild” (Montagausgabe) unter Berufung auf einen entsprechenden Parteitagsantrag.

Frau mit Burka (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir setzen uns für ein generelles Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum ein”, zitiert “Bild” aus dem Antrag. Die Frauen-Union fordert ein Verbot des Tragens von “Kleidungsstücken oder Verhüllungen, die das Gesicht vollständig oder weitgehend bedecken”.

Konkret benennen die Antragstellerinnen “Burka, Niqab und vergleichbare Gesichtsverhüllungen”. Ein Verhüllungsverbot setze ein “klares Zeichen für die Selbstbestimmung der Frau und gegen jede Form von Zwangsverschleierung”, heißt es in dem Antrag. Die dauerhafte Verhüllung “verhindert Integration und schafft Parallelstrukturen”, kritisiert die Frauen-Union: “Die Identifizierbarkeit von Personen im öffentlichen Raum ist entscheidend für die Gefahrenabwehr, polizeiliche Arbeit und die Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen”.

Ein Verbot könne vor Gericht bestehen, schreiben die Antragstellerinnen: “Vergleichbare Verhüllungsverbote wurden in mehreren europäischen Staaten (z. B. Frankreich, Belgien, Österreich) eingeführt und durch nationale Höchstgerichte sowie den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebilligt.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
FC Augsburg

Historischer Coup in München: FC Augsburg dreht Spiel beim FC Bayern

0
Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
Polizei & Co

Polizei entdeckt illegale Glücksspielrunde in Lechhausen: 19 Personen festgenommen, Einsatzkräfte sichern Bargeld und Wertgegenstände

0
Augsburg - In der Nacht vom 14. auf den...

Neueste Artikel