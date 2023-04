CDU gibt Habeck Schuld am Viessmann-Verkauf

CDU-Politiker werfen der Bundesregierung vor, dass sie den Heizungshersteller Viessmann mit dem Gebäudeenergiegesetz zum Verkauf der Klima-Sparte gezwungen habe. „Habecks Verschrottungswahn führt zum Ausverkauf des deutschen Mittelstandes“, sagte Mark Helfrich (CDU), energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, der „Bild“ (Donnerstagausgabe). Das Gesetz überfordere nicht nur die Bürger, sondern auch traditionsreiche Familienunternehmen.

CDU-Parteimitglied, über dts Nachrichtenagentur

„Der Deal hat politische Sprengkraft und zeigt einmal mehr, welchen Schaden ideologisch geprägte grüne Wirtschaftspolitik in Deutschland anrichtet“, sagte Helfrich. „Für ein Umstellen und Hochfahren der Produktion binnen kürzester Zeit fehlen vielen Unternehmen schlichtweg die Investitionsmillionen.“ Viessmann will den Unternehmensteil für 13 Milliarden US-Dollar an den US-Wettbewerber Carrier Global verkaufen. Für CDU-Vize Andreas Jung ist die größte Sorge, dass deutsche Heizungsbauer abwandern. „Wir müssen unseren Standort stärken: Schnellere Genehmigungen, geringere Abgabenlast, mehr Fachkräfte“, fordert Jung. Da müsse die Bundesregierung ran und Wertschöpfung in Deutschland stärken.