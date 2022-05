CDU hält Schwarz-Grün in Niedersachsen für möglich

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen, Bernd Althusmann, hält eine schwarz-grüne Koalition auch in Hannover für möglich. „Wenn die Grünen ihren pragmatischen Kurs fortsetzen, wären sie für eine gemeinsame Regierung mit der Union eine denkbare Option“, sagte er dem „Handelsblatt“ (Montagsausgabe). Angesichts der Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen könnten sich offenbar immer mehr Menschen im Land eine Zusammenarbeit von CDU und Grünen gut vorstellen.

Niedersächsischer Landtag, über dts Nachrichtenagentur

Zwar gebe es weiter „deutliche Unterschiede in der Programmatik von CDU und Grünen“, die Menschen erwarteten aber „gerade in Krisen klare Positionen und pragmatische Lösungen, ohne Realitätsverweigerung und das Festhalten an ideologischem Parteien-Inventar“, so Althusmann. „Warum sollte das nicht auch in Zukunft gelingen?“. Sollte es in Kiel wie in Düsseldorf zu schwarz-grünen Koalitionen kommen, dann gäbe es bundesweit bereits vier derartige Bündnisse.

Sie kommen auf 21 der 65 Stimmen im Bundesrat.