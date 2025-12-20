Newsletter
Samstag, Dezember 20, 2025
6.4 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

CDU hält zusätzliche Kompetenzen für BND für unabdingbar

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) des Bundestages, Marc Henrichmann (CDU), hält eine Stärkung des Bundesnachrichtendienstes (BND) angesichts der Bedrohung durch Russland für unabdingbar.

Cdu Hält Zusätzliche Kompetenzen Für Bnd Für Unabdingbar
Bundesnachrichtendienst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Bundesregierung befindet sich zur BND-Novelle in frühen Abstimmungen”, sagte Henrichmann dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Samstagausgaben). “Dazu diskutieren wir entlang der Formulierung des Koalitionsvertrages zwischen Union und SPD, dass wir den BND auf das Niveau europäischer Nachrichtendienste heben müssen. Vor der derzeitigen Bedrohungssituation und vor dem Hintergrund europäischer Sicherheitskooperation ist das unabdingbar.”

Henrichmann reagierte damit auch auf einen Bericht von WDR, NDR und “Süddeutscher Zeitung”, wonach das Kanzleramt dem Auslandsnachrichtendienst deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten für besonders bedrohliche Lagen geben will.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Augsburg Stadt

Zoll Augsburg beschlagnahmt 600 gefälschte Markenmützen

0
Augsburg/Schwaben – Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg...
Polizeipräsidium Niederbayern

Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

0
LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im...
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel