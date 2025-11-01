Newsletter
Samstag, November 1, 2025
13.2 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

CDU in Sachsen-Anhalt kürt Sven Schulze zum Spitzenkandidaten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die CDU in Sachsen-Anhalt hat Sven Schulze zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gekürt.

Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der bisherige Wirtschaftsminister des Landes erhielt am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Oschersleben 90 Stimmen, neun Vertreter stimmten gegen ihn. Enthaltungen gab es keine.

Die Landtagswahl wird voraussichtlich am 6. September 2026 stattfinden. Aktuell liegt allerdings die AfD in Umfragen mit knapp 40 Prozent deutlich in Führung. Der bisherige Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte sich entschieden, bei der kommenden Wahl nicht mehr zu kandidieren. Er ist seit 2011 im Amt.

