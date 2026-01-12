Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

CDU-Politiker Mattfeldt will mehr Rente für Handwerker

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts des Handwerkermangels schlägt der CDU-Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt eine höhere Rente für Handwerker vor.

Andreas Mattfeldt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der “Bild” (Dienstagsausgabe) sagte Mattfeldt: “In Deutschland wurde jahrzehntelang falsch ausgebildet: Es gab viel zu wenig Lehrlinge und viel zu viele Studenten zum Beispiel in Soziologie oder Psychologie. Da müssen wir dringend gegensteuern. Eine Möglichkeit ist, dass es für Handwerker mehr Rentenpunkte und damit am Ende eine höhere Rente geben könnte.” Mattfeldt sagte, das sei “ein sinnvoller Schritt auch mit Blick auf mehr Wachstum und Wohlstand”.

Zugleich sprach sich der CDU-Politiker für die Einführung von Studiengebühren für einzelne Studiengänge aus. Demnach sollten “Studenten in eher weniger wichtigen Fächern wie Soziologie oder Politikwissenschaft künftig Studiengebühren zahlen. Dann kommen wir bei der Beschäftigung wieder besser ins Lot”, sagte Mattfeldt der “Bild”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

