Montag, Dezember 1, 2025
CDU-Politiker von Stetten kritisiert Bas scharf

DTS Nachrichtenagentur

In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gibt es scharfe Kritik an Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) wegen ihrer Kritik an den Arbeitgebern in Deutschland.

Christian von Stetten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die “Bild” (Dienstagsausgabe) berichtet, legt der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Christian von Stetten (CDU), Bas indirekt den Rückzug vom Ministeramt nahe: “Wenn die Arbeitsministerin öffentlich zum Kampf gegen Arbeitgeber aufruft, ist sie eine Fehlbesetzung im Amt”, sagte von Stetten der Zeitung. Der CDU-Politiker ist zugleich Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), dem rund zwei Drittel der CDU/CSU-Abgeordneten angehören.

Bas hatte am Wochenende auf dem Juso-Bundeskongress die Arbeitgeber attackiert und erklärt, ihr Auftritt auf dem Arbeitgebertag in der vergangenen Woche sei “ein Schlüsselerlebnis” für sie gewesen. Es sei “da besonders deutlich geworden, gegen wen wir gemeinsam kämpfen müssen”, hatte Bas auf dem Juso-Kongress erklärt.

