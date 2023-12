CDU reaktiviert Wolfgang Bosbach für Wahlkampf im Osten

Für ihren Wahlkampf in Ostdeutschland reaktiviert die CDU Wolfgang Bosbach. Das Partei-Urgestein werde zahlreiche Veranstaltungen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg absolvieren, berichtet die „Rheinische Post“ (Donnerstagsausgabe). In den drei Ländern finden im September 2024 Landtagswahlen statt.

Wolfgang Bosbach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der frühere Bundestagsabgeordnete und Innenexperte bestätigte dies der Zeitung: „Eigentlich wollte ich ja in puncto Wahlkampf kürzertreten, aber wenn mich mein Freund Carsten Linnemann um Unterstützung bittet, dann kann ich nicht nein sagen.“ Bosbach ergänzte: „Die Parteifreunde in den Ländern, in denen 2024 gewählt wird, haben es schwer genug, die brauchen jede Hilfe.“ In allen drei Ländern sei es wichtig, dass nicht gegen die CDU regiert werden könne.

„Ich kämpfe dort aber nicht in erster Linie gegen die AfD, sondern für die CDU“, sagte Bosbach. Bisher seien zehn Veranstaltungen terminiert, weitere würden folgen. Bosbach war 2017 aus dem Bundestag ausgeschieden. Nach einem umstrittenen Auftritt mit Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hatte er 2021 angekündigt, nicht mehr für die Union Wahlkampf machen zu wollen.