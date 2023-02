CDU sieht nach Berlin-Wahl „klaren Regierungsauftrag“

Die CDU will nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin Gespräche über die Bildung einer Regierung führen. „Berlin hat den Wechsel gewählt“, sagte CDU-Landeschef Kai Wegner am Sonntagabend bei der Wahlparty seiner Partei.

Das drücke sich in den Zahlen aus. Es gebe einen „klaren Regierungsauftrag“ für die Union. Darüber werde man in den nächsten Tagen Gespräche führen. Ob die anderen Parteien auf das Gesprächsangebot eingehen werden, ist noch unklar, da die regierende rot-grün-rote Koalition den ersten Prognosen zufolge weiter auf eine regierungsfähige Mehrheit kommt. Allerdings liegen SPD und Grüne gleichauf – die künftige Führung in dieser Koalition wäre also noch unklar. Zudem wurde die CDU mit Abstand stärkste Kraft.

Foto: Kai Wegner am 12.02.2023, über dts Nachrichtenagentur