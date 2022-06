CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen haben in ihren gemeinsamen Koalitionsverhandlungen eine Einigung erzielt. Das teilten beide Parteien am frühen Donnerstagmorgen mit. Demnach wollen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur das Papier am Nachmittag vorstellen.

Grünen-Plakat zur NRW-Landtagswahl 2022, über dts Nachrichtenagentur

Parteitage müssen dem Vertrag noch am Wochenende zustimmen. Die Ministerpräsidentenwahl soll am kommenden Dienstag stattfinden. CDU und Grüne waren die einzigen größeren Parteien, die bei der Landtagswahl am 15. Mai zulegen konnten.

Die Christdemokraten verbesserten ihr Ergebnis um 2,7 auf 35,7 Prozent, die Grünen legten gar um 11,8 auf 18,2 Prozent zu. Die FDP, bisheriger Koalitionspartner der CDU, verlor dagegen über die Hälfte der Stimmen und kam nur noch auf 5,9 Prozent. Damit war eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition in der bisherigen Form ausgeschlossen. Schwarz-Grün wird hingegen über eine komfortable Mehrheit von 115 der 195 Sitze im Düsseldorfer Landtag verfügen können.