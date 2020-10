Champions League: Bayern München besiegt Lok Moskau knapp

Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Bayern München auswärts gegen Lokomotive Moskau mit 2:1 gewonnen. Die Russen spielten von Beginn an gut mit und beschränkten sich keineswegs nur auf die Defensive. In der 14. Minute gerieten sie allerdings in Rückstand, als Pavard einen Diagonalball von Tolisso direkt in die Mitte gab und Goretzka wuchtig ins rechte Eck einköpfte.

Joshua Kimmich (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur

Die Gastgeber schienen mit dem Gegentor nervös zu werden und leisteten sich diverse Fehler im Aufbau. In der 25. Minute dann fast die Kopie des ersten Treffers: Diagonalball Tolisso, direkte Flanke Pavard und Schuss von Coman diesmal, der allerdings nur am rechten Pfosten landete. Die Hausherren spielten sich immer mal wieder an den Sechzehnmeterraum der Bayern, kamen aber höchstens zu Halbchancen, wie in der 42. Minute, als Neuer einen Schuss von Rybus problemlos zur Seite abwehren konnte.

Es ging mit einer insgesamt verdienten Pausenführung für den Bundesligisten in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel hatte Kimmich nach Querpass von Gnabry in der 57. Minute aus fünf Metern die große Chance zum zweiten Treffer, sein Versuch wurde aber im letzten Moment noch von Rajkovic vereitelt. In der 70. Minute musste der amtierende Champions-League-Sieger stattdessen den Ausgleich hinnehmen, als Zé Luis sich rechts durchtankte und auf Miranchuk querlegte, der aus acht Metern einnetzte. Die Antwort des deutschen Rekordmeisters folgte in der 79. Minute, als Kimmich sich aus 20 Metern ein Herz fasste und das Leder aus der Drehung im linken Eck unterbrachte.

In der Nachspielzeit landete ein abgefälschter Distanzschuss von Krychowiak knapp neben dem linken Pfosten. Am Ende brachten die Münchener die knappe Führung über die Zeit, sicherten sich den zweiten Sieg im zweiten Champions-League-Spiel und festigten damit die Tabellenführung in Gruppe A.