Der FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der UEFA Champions League in der Saison 2022/23 in Gruppe C auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Damit kommt es unter anderem zum Wiedersehen mit dem nach Barcelona gewechselten Robert Lewandowski.Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul.

dts/pa