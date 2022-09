Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat der FC Bayern München daheim gegen den FC Barcelona mit 2:0 gewonnen. In den Parallelspielen gewann Frankfurt gegen Marseille zudem mit 1:0 und Leverkusen schlug Atletico Madrid überraschend mit 2:0.

Die Partie in München gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen, beide Teams agierten technisch versiert und pflegten ein sauberes Passspiel. In der neunten Minute trat Rückkehrer Robert Lewandowski das erste Mal in Aktion, nach seinem Ballgewinn durfte Pedri aus acht Metern abziehen und Neuer parierte mit dem Fuß. In der 18. Minute hatte der Pole selbst die Riesenchance, nach Pedris Zuspiel knallte er das Leder aus elf Metern aber drüber. Der Routinier bekam in der 21. Minute erneut die große Möglichkeit, aus fünf Metern köpfte er nach Alonso-Flanke aber wieder nur den Keeper an.

Raphinhas Abschluss in der 26. Minute reichte auch nicht, aus 20 Metern zielte er etwas zu weit rechts. Bayerns beste Gelegenheit hatte im ersten Durchgang Sabitzer, nach Vorlage von Sané schoss der Österreicher aber links daneben. Nach 45 Minuten wäre auch eine Führung für die Xavi-Elf drin gewesen. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der FCB dann aber deutlich und schlug gleich doppelt zu: in der 50. Minute köpfte Hernandez nach Kimmich-Ecke ein und in der 54. Minute vernaschte Sané die Barca-Defensive und streichelte die Kugel quasi ins linke Eck.

Der Gast hatte darauf in der 63. Minute fast die passende Antwort, nach Doppelpass mit Lewandowski landete Pedris Lupfer aus sechs Metern aber nur am linken Pfosten – Glück für die Nagelsmann-Elf. Überhaupt setzten die Katalanen sich nun fest am Münchener Strafraum, jedoch ohne etwas zählbares mitzunehmen. Den Bayern reichte der Doppelschlag nach der Pause. Damit sichert Bayern München sich die Tabellenführung in Gruppe C, Barcelona ist dahinter Zweiter.

Foto: Lucas Hernández (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur