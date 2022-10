Champions League Dortmund Gewinnt In Sevilla

In Champions-League-Gruppe G hat Borussia Dortmund am Mittwochabend beim FC Sevilla mit eine sehr überzeugenden Leistung 4:1 gewonnen. Gut zweitausend mitgereiste Fans im Ramón Sánchez Pizjuán freuten sich über Treffer von Raphaël Guerreiro (6.), Jude Bellingham (41.), Karim Adeyemi (43.) und Julian Brandt (75. Minute).

Sevillas Youssef En-Nesyri konnte in der 51. Minute lediglich noch den Anschlusstreffer erzielen. In der Tabelle von Champions-League-Gruppe G ist Dortmund auf Platz zwei, Sevilla auf drei. Früher am Abend hatte RB Leipzig in Champions-League-Gruppe F gegen Celtic Glasgow mit 3:1 gewonnen.

Foto: Borussia-Dortmund-Spieler, über dts Nachrichtenagentur