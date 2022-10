Champions League Leipzig Gewinnt Gegen Celtic Glasgow

In Champions-League-Gruppe F hat RB Leipzig am Mittwochabend gegen Celtic Glasgow mit 3:1 gewonnen. Nachdem Leipzig in der 27. aus einem von Christopher Nkunku zum Abschluss gebrachten Konter in Führung ging, konnten die Schotten zu Beginn des zweiten Durchgangs durch Jota zunächst ausgleichen (47. Minute).

Ein Doppelschlag von André Silva (64. und 77. Minute) sorgte dann für die Entscheidung. Leipzig schafft es mit dem Sieg aber nach den beiden Niederlagen gerade einmal auf Rang drei, Glasgow ist jetzt Letzter. Später am Abend tritt in Gruppe G noch Borussia Dortmund beim FC Sevilla an.

Foto: Christopher Nkunku (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur