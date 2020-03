Champions-League-Partie PSG gegen BVB wird Geisterspiel

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund wird am Mittwoch wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden. Das teilte die Pariser Polizei am Montagmittag mit. Der Ausschluss der Zuschauer aus dem Pariser Prinzenpark basiere auf den Beschlüssen des französischen Verteidigungsrats, so die Polizei weiter.

Borussia-Dortmund-Spieler, über dts Nachrichtenagentur

Das Hinspiel in Dortmund hatte der BVB gegen das Team von Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel mit 2:1 gewonnen. Das Spiel am Mittwoch könnte dem Vernehmen nach nicht das einzige BVB-Spiel in dieser Woche bleiben, welches ohne Zuschauer stattfindet. Nach der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen, dürfte auch das Revierderby am Wochenende gegen Schalke 04 in Gefahr sein.