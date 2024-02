Champions League: PSV Eindhoven und Borussia Dortmund unentschieden

Im Achtelfinale der Champions League haben sich die PSV Eindhoven und Borussia Dortmund im Hinspiel mit 1:1 unentschieden getrennt. In einem weitgehend ausgeglichenen Spiel hatten beide Mannschaften einige Chancen zu verzeichnen.

Borussia-Dortmund-Spieler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Donyell Malen brachte Dortmund in der 24. Minute in Führung. Der Ausgleich gelang Eindhoven trotz einer schwächelnden Dortmunder Defensive erst spät: Luuk de Jong verwandelte in der 56. Minute einen Strafelfmeter. Die Rückrunde soll am 13. März stattfinden.