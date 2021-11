Champions League: Wolfsburg verliert in Sevilla

In Champions-League-Gruppe G hat der VfL Wolfsburg beim FC Sevilla mit 0:2 verloren. Mit der Niederlage stehen die Wölfe nun auf dem letzten Platz, können aber im letzten Gruppenspiel gegen den Salzburg theoretisch noch alles klar machen. Dafür müsste die Strategie dann aber wohl etwas umgebaut werden.

Pavao Pervan (VfL Wolfsburg), über dts Nachrichtenagentur

Joan Jordán hatte die Spanier in der 12. Minute in Führung geschossen, während Wolfsburg schon extrem passiv in die Partie ging. Auch im zweiten Durchgang suchte Wolfsburg nur selten eine Angriffschance und das ohne zählbaren Erfolg. Sevilla zeigte sich abgezockt und spielte die Partie entspannt runter, in der Nachspielzeit machte Rafa Mir den Sack zu.