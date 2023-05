Chancenwucher | FV Illertissen mit Remis gegen Türk Gücü München

Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Da hat der FV Illertissen bei Türk Gücü München in der Schlussviertelstunde Chancen über Chancen, um die Führung durch den 19. Saisontreffer von Yannick Glessing aus der ersten Halbzeit auszubauen, vergibt sie alle. Prompt kommen die Gastgeber in der Nachspielzeit durch einen Fallrückzieher von Marco Holz zum äußerst glücklichen 1:1 Ausgleich und haben damit den Klassenerhalt ziemlich sicher.

Illertissens Trainer Holger Bachthaler hatte vor dem Spiel bei seiner Aufstellung rotiert, brachte u.a. für Alexander Kopf, Fabio Maiolo und Marco Mannhardt Kevin Frisorger, Jannik Wanner und Darius Held. Das tat dem Spiel der Illertisser gleich in der Anfangsphase keinen Abbruch, im Gegenteil, bereits nach 7 Minuten gelang die 1:0 Führung. Marco Gölz hatte Yannick Glessing in den Lauf gespielte und der traf mit seinem 19. Saisontor. Wer in der Folge das große Aufbäumen der Gastgeber erwartet hatte, sah sich getäuscht. Der ehemalige Drittligist versuchte es meist nur mit weiten Bällen, womit er die gut organisierten Illertisser kaum in Verlegenheit brachte. Die hatten ihrerseits 5 Minuten nach dem Führungstreffer die Möglichkeit für ein zweites Tor, doch Torhüter Stefan Musa lenkte den Schuss von Maurice Strobel über die Latte. So richtig Schwung kam in die Partie aber erst in der zweiten Halbzeit und da war einiges los.









Die Illertisser erspielten sich immer wieder beste Chancen, aber es sollte nicht sein. Ein Kopfball von Nico Fundel landete am Pfosten (55.), ein schöner Schuß von Yannick Glessing ging haarscharf über die Latte. Von Türk Gücü kam offensiv nur sehr wenig und es schien eine Frage der Zeit, wann Illertissen den Sack zumacht. Trainer Holger Bachthaler versuchte es nach einer Stunde mit einem Dreifachwechsel und die Chancen häuften sich. Hannes Pöschl lief allein aufs Tor zu, anstatt selber abzuschließen spielte er unglücklich quer(74.), Elias Herzig vergab allein vor dem Tor(75.). Kento Teranuma lief in der 84. Minute allein aufs Tor, konnte jedoch den überragenden Torhüter Stefan Musa genauso wenig bezwingen wie kurz darauf Marco Mannhardt, der nur das Außennetz traf.

Dass die Gastgeber dann sogar noch zum Ausgleich kamen, stellte den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Kapitän Marco Holz nahm in der Nachspielzeit einen Abpraller per Fallrückzieher und traf genau ins Eck zum 1:1.