Charles von Scholz im Kanzleramt empfangen

Der britische König Charles ist am Donnerstagvormittag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt empfangen worden. Zwischen beiden ist nach der Begrüßung ein kurzes Gespräch geplant – Details zum Inhalt sollen aber dem Vernehmen nach nicht veröffentlicht werden. Für den britischen Monarchen ist die Stippvisite beim Kanzler nur einer von zahlreichen Terminen, die im Rahmen seines Staatsbesuchs für Donnerstag geplant waren.

König Charles am 30.03.2023 in Berlin, über dts Nachrichtenagentur

Höhepunkt dürfte eine Rede im Bundestag sein. Zudem will der König gemeinsam mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) einen Wochenmarkt besuchen sowie später das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge in Tegel besichtigen. Am Nachmittag ist noch der Besuch eines sogenannten Ökodorfs in Brandenburg geplant.

Am Freitag wollen Charles und seine Gemahlin Camilla dann per Zug weiter nach Hamburg reisen.