Charles III. wird am 6. Mai zum König gekrönt. Das teilte der Buckingham Palace am Dienstagabend mit.

Die Krönung soll wie üblich in der Westminster Abbey stattfinden – das hat seit Jahrhunderten Tradition. „The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort“, hieß es in einer Mitteilung – Camilla wird also auch dabei sein. Formal ist Charles schon seit dem 8. September König – an dem Tag war seine Mutter gestorben. Zwei Tage später wurde er offiziell als König ausgerufen.

Foto: Buckingham Palace, über dts Nachrichtenagentur