Neumarkt: 20-Jähriger verursacht schweren Frontalcrash mit Tesla und schwebt in Lebensgefahr

Neumarkt in der Oberpfalz, 26. Oktober 2025 – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Kreisstraße NM41 bei Neumarkt. Ein 20-jähriger Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Hyundai und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Tesla zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen verletzt. Der 20-jährige Fahrer sowie sein Mitfahrer im Hyundai erlitten schwerste Verletzungen. Beide mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden. Nach Angaben der Ärzte besteht beim Unfallverursacher Lebensgefahr – es sei mit einem Ableben zu rechnen.

Die Insassen des Teslas, ein Ehepaar mit einem Kind, wurden bei dem Aufprall leicht bis mittelschwer verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Zur Klärung der Ursache wurde noch in der Nacht ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen. Ob überhöhte Geschwindigkeit, ein Fahrfehler oder technische Probleme zum Unfall führten, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Kreisstraße NM41 zwischen Stauf und Buchberg rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Polizei Neumarkt bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Hyundai-Fahrers machen können, sich zu melden.