CHE-Hochschulranking | Bestnoten für drei Studienfächer der Universität Augsburg

Drei Studienfächer der Universität Augsburg haben im neuen CHE Hochschulranking 2020 Bestnoten erhalten: Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre. Das Hochschulranking, ein bundesweiter Vergleich von Studiengängen und Studienbedingungen des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), wurde Anfang Mai veröffentlicht.



Neu bewertet wurden im CHE Hochschulranking 2020 für die Universität Augsburg die Fächer Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre. Das Ranking beruht auf Bewertungen der Studierenden vor Ort. Die Augsburger gaben ihren Fächern und den Studienbedingungen an ihrer Universität zahlreiche sehr gute Noten. Die Universität Augsburg glänzt besonders in den beiden interdisziplinären Fächern.

Spitzenbewertung für Wirtschaftsinformatik

Die Wirtschaftsinformatik verbindet Wissen und Fertigkeiten von BWL, Informatik und anderen Disziplinen und befähigt ihre Absolventinnen und Absolventen Informationssysteme in und zwischen Organisatinoen zu analysieren, entwickeln und zu nutzen. Die Studienbedingungen in diesem interdisziplinären Fach in Augsburg wurden im CHE Ranking 2020 in zehn von zwölf Kategorien in die Spitzengruppe deutschlandweit eingeordnet.

Die Studierenden sind hier mit der allgemeinen Studiensituation sehr zufrieden und bewerten die Betreuung durch Lehrende, die Unterstützung im Studium, das Lehrangebot, die Studienorganisation, den Wissenschaftsbezug und die Prüfungen hervorragend.

Positiv entwickelt hat sich seit dem letzten Ranking von 2017 die Kategorie Auslandsaufenthalte. Mit der Note 1,7 ist der Studiengang nun auch hier in die Spitzengruppe aufgerückt. Die Studierenden schätzen die Beratung im Vorfeld sowie die reibungslose Anrechnung von Leistungen, die sie im Ausland erbracht haben. Prof. Dr. Marco C. Meier, der die Wirtschaftsinformatik-Studiengänge an der Universität Augsburg koordiniert, sieht als Schlüssel für diesen Erfolg, dass die an dem Studiengang beteiligten Fakultäten sehr kollegial und effizient kooperieren und „dass es gelingt, vom Studienstart weg eine starke Gemeinschaft unter den Studierenden zu bilden.“

Wirtschaftsingenieurwesen: hervorragende Studienbedingungen

Wirtschaftsingenieure aus Augsburg sind am Arbeitsmarkt sehr gefragt, sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaftslehre, Ressourcenstrategie, Physik und Materialwissenschaften. Markenzeichen in Augsburg ist der Fokus auf die zukunftsträchtigen Themen Ressourcenstrategie und Materialwissenschaften.

Auch die angehenden Wirtschaftsingenieure bewerten die Studienbedingen in Augsburg in zehn von 12 Kategorien hervorragend, in den anderen beiden überdurchschnittlich. Sie loben darüber hinaus die gesamte Unterstützung am Studienanfang und die Angebote zur Berufsorientierung.

Hier ist die Universität Augsburg in einer Region mit zahlreichen forschungsstarken Unternehmen bestens aufgestellt. Mit dem Institut für Materials Resource Management nimmt sie eine im europäischen Vergleich führende Stellung ein. Die Studierenden können zwischen den drei Vertiefungsrichtungen „Design of Functional Materials & Products“, „Resource & Production Process Management“ sowie „Finance, Operations & Information Management“ wählen, die sich allesamt durch zukunftsträchtige Inhalte auszeichnen.

Betriebswirtschaftslehre gut bewertet

BWL ist nach wie vor eines der beliebtesten Studienfächer, das eine Fülle verschiedener Themen und später Berufsmöglichkeiten bietet. Augsburg ist in diesem Fach der siebtgrößte universitäre Standort in Deutschland.

Im Ranking vergaben die Studierenden Spitzennoten für die IT-Infrastruktur, die Räumlichkeiten und die gute Unterstützung zum Studienstart. 96 Prozent schließen ihr BWL-Studium hier zügig ab. Gute Bewertungen gab es im Ranking auch für die Studienorganisation, die Bibliotheksausstattung und unterstützende Angebote im Studium.

Über das CHE-Ranking

Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) bewertet die Studienbedingungen in einzelnen Fächern an über 300 Hochschulen in Deutschland. Basis für die Bewertungen sind detaillierte Befragungen der jeweiligen Studierenden, für das diesjährige Ranking wurden mehr als 150.000 Studierende befragt. Daneben fließen Fakten zu Studium, Lehre und Forschung in das Ranking mit ein. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet