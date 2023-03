Chef der Münchner Sicherheitskonferenz: Die militärische Lage Russlands im Ukraine Krieg „ist ganz mies“

Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz , äußerte sich heute bei ntv zur militärischen Lage Russlands im Ukraine-Krieg.

„Die ist ganz mies. Sie haben es nicht geschafft, die Front weiter Richtung Ukraine zu bewegen. Bei Bachmut wird seit Monaten gekämpft. Sie schaffen es nicht, einen strategisch nicht unbedingt wichtigen Ort einzunehmen. Im Übrigen wird es immer klarer, dass Russland auch Munitionslieferungsschwierigkeiten hat.

Es wird immer wieder klar, es kommt aus Russland raus, dass die reguläre Armee und die Söldner von Herrn Prigoschin, die Wagner-Truppe, dass die sich gegenseitig bekämpfen. Also da ist sehr viel, was in Russland nicht stimmt.“