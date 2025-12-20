Newsletter
Samstag, Dezember 20, 2025
6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Chef der Schwarz Gruppe begrüßt klare Ansprache von Trump an Europa

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Gerd Chrzanowski, Chef der Schwarz-Gruppe (u.a. LIDL, Kaufland), befürwortet die klare Ansprache von US-Präsident Donald Trump an Europa.

Chef Der Schwarz Gruppe Begrüßt Klare Ansprache Von Trump An Europa
Lidl-Filiale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Diese Klarheit tut uns Europäern zum Teil sogar gut. Bei vielem widerspreche ich ihm, aber bei einigen Punkten hat er nicht Unrecht”, sagte Chrzanowski der “Welt am Sonntag” und Business Insider Deutschland. Europa habe ein enormes Potenzial, das nicht durch Klein- und Vielstaaterei vergeudet werden dürfe. “In diesem Sinne hat dieser Wake-up-Call Europa gutgetan – weil wir endlich verstehen müssen, dass wir mehr zusammenhalten müssen”, so Chrzanowski weiter.

Der Manager warnt vor massiver Abhängigkeit von US-Cloud-Lösungen. “Wenn die Amerikaner es heute wollten, könnten sie uns im übertragenen Sinne das Licht ausschalten”, sagte Chrzanowski. Dass es tatsächlich so weit komme, halte er zwar für unwahrscheinlich. Dennoch gebe es Beispiele, die zeigen würden, “was möglich ist, wenn kritische Infrastrukturen in der Hand eines einzigen ausländischen Anbieters liegen”. Als Beispiel nannte Chrzanowski die zeitweise Abschaltung von Teilen der Microsoft-Cloud für das israelische Militär im Gaza-Krieg.

Seit Ende 2021 ist Chrzanowski Komplementär der Schwarz-Gruppe, zu der unter anderem Lidl, Kaufland und der Cloud- und IT-Anbieter StackIT gehören. Der gebürtige Offenburger kam 2000 zur Unternehmensgruppe und übernahm verschiedene Führungsrollen, bevor er in die Konzernspitze wechselte.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Augsburg Stadt

Zoll Augsburg beschlagnahmt 600 gefälschte Markenmützen

0
Augsburg/Schwaben – Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Unfall auf A8 bei Burgau: Sperrung durch querstehende Fahrzeuge und auslaufendes Öl sorgt für 15 km Stau zu Ferienbeginn

0
Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A8 in...
Polizeipräsidium Niederbayern

Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

0
LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im...
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.

Neueste Artikel