Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
4.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

China startet neues Großmanöver rund um Taiwan

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

China hat neue umfangreiche Militärübungen rund um Taiwan angekündigt. Das Großmanöver diene als eine “ernste Warnung an Befürworter einer `Unabhängigkeit Taiwans` und vor Einmischung von außen”, teilte das chinesische Militär am Montag mit.

China Startet Neues Großmanöver Rund Um TaiwanChinesische Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Übungen, die unter dem Namen “Justice Mission 2025” laufen, sollen demnach die Kampfbereitschaft sowie die Blockade und Kontrolle wichtiger Häfen und kritischer Gebiete testen. Scharfe Schießübungen würden in fünf See- und Lufträumen rund um die Insel stattfinden.

Taiwans Regierung verurteilte die Manöver und warf China militärische Einschüchterung vor. Das Verteidigungsministerium in Taipeh erklärte, es sei in hoher Alarmbereitschaft und bereit, schnelle Reaktionsübungen durchzuführen. Die Spannungen in der Region sind derzeit besonders hoch, da China und Japan in einen diplomatischen Streit über Äußerungen zu Taiwan verwickelt sind. Zudem hatten Washington und Taipeh kürzlich einen der größten Waffendeals der USA mit der Insel angekündigt.

China betrachtet Taiwan als eigenes Territorium und hat sich verpflichtet, die Insel notfalls mit Gewalt zu kontrollieren. In den letzten Jahren hat Peking seine militärische Einschüchterung verstärkt, indem es zu sensiblen Zeiten regelmäßig Großmanöver durchführt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt

0
In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus....
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.

Neueste Artikel