Dienstag, Dezember 30, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Chinesischer Regierungsberater bekräftigt Anspruch auf Taiwan

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Inmitten neuer Manöver rund um Taiwan hat ein einflussreicher chinesischer Regierungsberater den Anspruch Pekings auf die Inselrepublik bekräftigt. “Das Endergebnis muss die Vereinigung sein. Ob man es mag oder nicht – es ist das ultimative Ziel”, sagte Wu Xinbo, Direktor des Zentrums für Amerika-Studien an der Fudan-Universität in Shanghai, dem “Handelsblatt” (Mittwochausgabe).

Chinesischer Regierungsberater Bekräftigt Anspruch Auf Taiwan
Fahne von China (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wenn Taiwan in die falsche Richtung gehe habe China viele Möglichkeiten, Druck auszuüben, sagte Wu, der regelmäßig das Außenministerium in Peking berät. “Dafür müssten wir nicht einmal militärische Gewalt einsetzen.” Allerdings dürfe man Chinas Einfluss auch nicht überschätzen. Denn wenn Peking schalten und walten könnte, wie es wollte, würde die derzeit regierende Demokratische Fortschrittspartei in Taipeh gar nicht an der Macht sein, sagte Wu.

Den US-Präsidenten fordert der Regierungsberater auf, im Taiwan-Konflikt zu vermitteln: “Donald Trump möchte sich als Friedensstifter inszenieren. Wenn er Frieden will, könnte er im Taiwan-Thema vermitteln”, sagte Wu. Wenn beide Seiten eine Vereinigung erreichten, gäbe es keinen Krieg. “Taiwan ist kein militärisches Problem – es sollte politisch gelöst werden”, so der Berater.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

