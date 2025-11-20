Newsletter
Chlorsulfonsäurefund in Bamberg: Absperrung bei Baggerarbeiten auf Gelände der Generalstaatsanwaltschaft
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Eine beschädigte Phiole mit einer reizenden Substanz hat am Dienstag in der Wörthstraße in Bamberg für Aufregung gesorgt. Aus der Phiole trat ein beißender Geruch aus, der zu einer weiträumigen Absperrung des Gebietes führte. Eine Gefahr für die Anwohner besteht jedoch nicht mehr.

Baggerarbeiten fördern Chlorsulfonsäure zutage

Bei Baggerarbeiten auf dem Gelände der Generalstaatsanwaltschaft stießen Arbeiter auf mehrere vergrabene Phiolen mit Chlorsulfonsäure. Eine Phiole zerbrach und setzte den penetranten Geruch frei. Das Gebiet ist bekannt für Munitionsaltlasten im Boden, weshalb eine Fachfirma für Munitionsentsorgung schnell vor Ort war. Im Erdreich befinden sich noch weitere unversehrte Phiolen, deren Bergung derzeit durchgeführt wird. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat den Bereich vorläufig weiträumig abgesperrt.

Behörden und Einsatzkräfte sichern das Gebiet

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das Umweltamt der Stadt Bamberg im Einsatz. Ein ursprünglich herausgegebener Warnhinweis wurde mittlerweile zurückgenommen. Die geborgenen Phiolen wurden von einer Fachfirma entfernt und das Umweltamt überprüft das Gebiet in den nächsten Tagen weiterhin.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

