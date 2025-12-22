Chris Rea gestorben

Der britische Sänger und Songwriter Chris Rea ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Chris Rea im Jahr 2017, Roman Vondrous/CTK/ddp/ via dts Nachrichtenagentur

Das teilte ein Sprecher seiner Familie der BBC mit. Rea, bekannt für den Weihnachtshit “Driving Home for Christmas”, starb demnach am Montag im Krankenhaus nach kurzer Krankheit im Beisein seiner Familie.

Rea hatte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Hits, darunter “Auberge”, “On the Beach” und “Road to Hell”. Aber besonders mit dem 1986 erstmals veröffentlichten “Driving Home for Christmas”, das die Geschichte eines müden Reisenden erzählt, der sich durch dichten Verkehr nach Hause kämpft, schuf er einen Weihnachtsklassiker.

Der in Middlesbrough geborene Musiker litt über die Jahre an verschiedenen gesundheitlichen Problemen. Nach einer Diagnose mit Bauchspeicheldrüsenkrebs im Alter von 33 Jahren ließ er sich die Bauchspeicheldrüse entfernen. 2016 erlitt er einen Schlaganfall.