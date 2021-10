Christbaumschmuck für den Wunschwald am Donauwörther Tanzhaus gesucht

Die City Initiative Donauwörth ruft mit dem Wunschwald, zum fünften Mal in Folge, wieder eine weihnachtliche Spendenaktion ins Leben. Jeder, der etwas Gutes tun möchte, kann ab dem 27.11. eine Christbaumkugel oder einen Holzstern gegen eine Spende ab einem Euro exklusiv beim Stadtladen oder in der CID-Geschäftsstelle erwerben.

Dieser weihnachtliche Schmuck wird dann mit ihrem Namen, Spruch oder Wunsch beschriftet und eigenständig an den Weihnachtsbäumen vor dem Tanzhaus in der Reichsstraße gehängt. So können alle Spender ihre Hilfe sehen und gleichzeitig sind die immer schöner werdenden Bäume ein großartiger Beweis einer wunderbaren Hilfsaktion in unserer Stadt. Die gesammelten Spenden kommen bedürftigen Donauwörther Familien zu Gute.

Je weniger Kosten für die Kugeln und Sterne anfallen, desto mehr kann gespendet werden. Deshalb sammelt die CID gebrauchten Christbaumschmuck für den Wunschwald. Haben sie alte Weihnachtskugeln im Keller, Dachboden oder im Dekolager? Oder wollten sie schon lange mal eine neue Farbe für ihren Christbaumschmuck und wissen nicht, was mit den alten Kugeln anzufangen ist? Dann spenden sie die Kugeln für den Wunschwald – egal welche Größe, Form, Farbe, Material und Zustand. Melden sie sich einfach bei der City-Initiative-Donauwörth unter 0906 789-702, per Mail cid@donauwoerth.de oder bringen sie die Kugeln einfach direkt ins Rathaus in die CID-Geschäftsstelle Zimmer 206. Größere Mengen holen wir auch gerne ab.

Wir freuen uns bereits auf bunt geschmückte Weihnachtsbäume, an denen die weihnachtliche Botschaft des Miteinanders mit jedem aufgehängten Baumschmuck sichtbarer wird.

Weihnachtsaktionen unter: www.donauwoerther-weihnacht.de