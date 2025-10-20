Newsletter
Montag, Oktober 20, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Christdemokrat Paz gewinnt Präsidentschaftswahl in Bolivien

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Christdemokrat Rodrigo Paz Pereira hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Bolivien gewonnen. Er kam laut Wahlbehörde am Sonntag auf rund 55 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den konservativen Ex-Präsidenten Jorge Quiroga durch.

Christdemokrat Paz Gewinnt Präsidentschaftswahl In Bolivien
Rodrigo Paz am Wahltag am 19.10.2025, Romay Salinas/AA/Abaca/ddp/ via dts Nachrichtenagentur

Dass es nach fast 20 Jahren unter Führung der sozialistischen MAS einen Machtwechsel in Bolivien geben würde, stand schon vor der Stichwahl fest, da der MAS-Kandidat Eduardo del Castillo bereits im ersten Wahlgang gescheitert war. Der amtierende Präsident Luis Arce war nicht mehr angetreten.

Die Partei des Wahlsiegers verfügt jedoch nicht über eine Mehrheit im Parlament, was ihn dazu zwingt, Allianzen zu schmieden, um effektiv regieren zu können. Der 58-jährige Paz tritt sein Amt am 8. November an.

Die Wahlen fanden vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise statt. Die Exporte von Erdgas sind stark zurückgegangen, die Inflation erreichte ein 40-Jahres-Hoch und Treibstoff ist knapp. Beide Kandidaten wollten Elemente des staatlich gelenkten Modells der MAS-Ära zurücknehmen, unterschieden sich jedoch in der Radikalität ihrer Ansätze. Paz warb für eine schrittweise Reform, während Quiroga drastische Kürzungen vorschlug.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Landsberg am Lech

Verkehrsunfall auf der B17 bei Fuchstal – Drei Leichtverletzte und Totalschaden an beiden Fahrzeugen

0
Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 17 bei...
News

Gewinnspiel | Halloween im Skyline Park – ein schaurig-schönes Erlebnis für die ganze Familie

0
Gruselige Gestalten, unheimliche Begegnungen und schaurige Attraktionen machen Halloween auch 2025 wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis im Skyline Park. Wenn die Tage kürzer werden, der Nebel über den Skyline Park zieht und die Dunkelheit einbricht, verwandelt sich das sonst so idyllische Allgäuer Freizeitparadies in eine Bühne des Schreckens – und bietet Nervenkitzel für Groß und Klein.

Neueste Artikel