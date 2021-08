Christuskirche in Utting brennt – Flammen beschädigen Gotteshaus schwer

Heute Morgen stand aus bislang ungeklärter Ursache die evangelische Christuskirche in Utting am Ammersee in Vollbrand. Ein Zeitungsausträger der in den frühen Morgenstunden den Brand bemerkte, alarmierte über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr und Polizei.

Rund 60 Brandbekämpfer der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus Utting, Schondorf, Dießen, Greifenberg, Finning und der Kreisbrandinspektion waren von 03.00 Uhr bis 05.40 Uhr damit beschäftigt, das in Vollbrand geratene Gotteshaus zu löschen. Der Dachstuhl des Gebäudes ist eingestürzt, das Nebengebäude stark beschädigt. Nach einer ersten Einschätzung wird der Sachschaden auf ca. 500.000 bis 750.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat vor die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

