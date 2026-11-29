AfD-Chef Tino Chrupalla hat Differenzen mit seiner Co-Vorsitzenden Alice Weidel in der Migrationspolitik eingeräumt. Während Weidel sich positiv über die US-Abschiebebehörde ICE geäußert hatte, kritisierte Chrupalla deren Vorgehen. Auf die Frage, ob sich darin ein Haarriss zwischen den beiden Parteivorsitzenden zeige, sagte Chrupalla dem „Handelsblatt“: „Ein Haarriss ist noch kein Riss.“

Chrupalla verteidigte seine Kritik an der US-Abschiebepraxis. „Es kann einen doch nicht kaltlassen, dass in Amerika mindestens 60 Menschen in der Abschiebehaft gestorben sind.“ Wenn man in der Bevölkerung Akzeptanz für Abschiebungen gewinnen wolle, müsse man so etwas vermeiden. An weitreichenden Forderungen in der Asylpolitik hält Chrupalla allerdings fest. So will er die Aufnahme von Asylbewerbern aussetzen und dafür notfalls internationale Konventionen kündigen. Die Leistungen für Asylbewerber will er auch für Familien drastisch reduzieren. „Brot, Bett, Seife für Asylbewerber. Sonst nichts. Punkt.“

Chrupalla setzt auf eine veränderte Ansprache der Wähler, um das Zustimmungspotenzial der AfD zu vergrößern. „Mir reichen 30 Prozent Zustimmung auf Bundesebene nicht“, sagte der Parteichef. „Die Grundsätze will ich dafür nicht schleifen, aber die Tonalität kann man ändern.“ Eine Distanzierung vom Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke lehnte Chrupalla ab. „Ich finde, Höcke hat einen Selbstlernprozess eingeschlagen, auch wenn man ihn immer noch als den großen schwarzen Lord darstellt.“ Höcke sei ein erfolgreicher Landespolitiker.

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