Dienstag, Dezember 2, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Chrupalla verspricht Ausschluss von Eichwald aus AfD

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Co-Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, sieht Alexander Eichwald nach seinem Auftritt bei der Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation “Generation Deutschland” nicht mehr als AfD-Mitglied.

Chrupalla Verspricht Ausschluss Von Eichwald Aus Afd
Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Er ist vor zwei Monaten in die Partei eingetreten, hat wahrscheinlich extra für diesen Auftritt diesen Parteieintritt gewählt und hat dort diese unsägliche Rede gehalten”, sagte Chrupalla am Montag im TV-Sender ntv. “Er wird die Partei wieder verlassen. Solche Leute wollen wir nicht in unserer Partei.”

Gegen Eichwald wurde nach seinem viel diskutierten Auftritt am Wochenende ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Er hatte sich mit seiner Rede um einen Posten im Vorstand der frisch gegründeten “Generation Deutschland” beworben.

