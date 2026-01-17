Newsletter
Chrupalla will erneut mit Weidel für AfD-Vorsitz kandidieren

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Tino Chrupalla will beim kommenden Bundesparteitag erneut mit Alice Weidel als Doppelspitze antreten.

Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Alice Weidel und ich haben die Partei weiter professionalisiert und noch erfolgreicher gemacht”, sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla der “Welt am Sonntag”. “Diesen Kurs würde ich gerne gemeinsam fortsetzen und werde daher erneut kandidieren. Unsere Doppelspitze hat sich absolut bewährt, unsere Zusammenarbeit ist sehr vertrauensvoll.”

Der AfD-Bundesparteitag soll am 4. und 5. Juli in Erfurt stattfinden. Dort soll der Bundesvorstand neu gewählt werden.

