Cineplex erweitert sein Engagement beim FC Augsburg

Der FC Augsburg freut sich über Zuwachs in der Sponsorenfamilie. Die Cineplex Kinos erweitern ihr Engagement beim FC Augsburg.

Seit 2019 unterstützt der Marktführer im deutschen Kinosektor die Fuggerstädter und ist nun auch als Supplier des FC Augsburg aktiv.

Die Cineplex-Gruppe ist ein Zusammenschluss wirtschaftlich eigenständiger Kinounternehmen, zu denen auch die KinoGruppeRusch mit ihren aktuell neun Cineplex-Kinos an den Standorten Aichach, Amberg, Fürth, Germering, Königsbrunn, Leipzig, Meitingen, Memmingen und Penzing gehört.

Die Partnerschaft, die von SPORTFIVE vermittelt wurde, umfasst neben den Partnerrechten als Supplier, Business Seats im VIP-Bereich sowie eine Auswahl an digitalen Werbeleistungen. Sichtbar wird die Zusammenarbeit zukünftig auch durch gemeinsame Vor-Ort-Aktivitäten in ausgewählten Kinos in der Region. So wird das Spieleland am Standort Meitingen in Kürze im FCA-Design erstrahlen und den kleinen und großen Kinobesuchern auch außerhalb der Spieltage Spaß bereiten.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die KinoGruppeRusch in diesen durch die Corona-Pandemie für alle herausfordernden Zeiten mit einer offiziellen Partnerschaft zum FCA bekennt. Begonnen hat die Kooperation bereits 2019 im Rahmen der FCA KidsClub-Weihnachtsfeier, die im Kino in Meitingen stattfand. Mit weiteren gemeinsamen Aktionen soll die Partnerschaft vor allem für unsere Fans und Kinobesucher erlebbar werden“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.