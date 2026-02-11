Citigroup erwartet anhaltenden KI-Börsenboom

Die Citigroup geht davon aus, dass die Kursgewinne an den Börsen im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) sich noch eine Weile fortsetzen könnte. “Die KI-Blase ist noch nicht am Ende”, sagte Dirk Willer, Leiter für Makroökonomie und Asset-Allocation bei der Citigroup dem Podcast “Handelsblatt Invest” am Mittwoch.

Der langjährige Wall-Street-Experte hat bereits die Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre in New York miterlebt und ist überzeugt, dass es auch dieses Mal zu Übertreibungen an den Märkten kommen wird. “Je beeindruckender die Technologie, desto mehr wird überinvestiert”, sagte Willer.

Angesichts der hohen KI-Ausgaben der großen US-Tech-Konzerne sei es nachvollziehbar, dass Investoren stärker diversifizieren wollen. Doch sie sollten sich im Klaren sein, dass, “wenn eine Tech-Blase platzt, fast alle Assets nach unten gehen”, so Willer.