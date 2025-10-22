Newsletter
Luis Díaz (14, FC Bayern München) und Kyriani Sabbe (64, Club Brugge) im Vordergrund, Nordin Jackers (29, Club Brugge) beim Spiel zwischen FC Bayern München v Club Brugge, Fußball, Herren, UEFA Champions League, 2025/2026, 3.Spieltag am 22.10.2025 in München, Allianz-Arena. DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. (Foto: Dietmar Ziegler für Presse Augsburg)
Überregionale NachrichtenSportBayern
1 Min.Lesezeit

CL: Liverpool deklassiert Frankfurt – FC Bayern siegt souverän

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Eintracht Frankfurt hat am 3. Spieltag der Ligaphase der Champions League eine herbe Niederlage kassiert: Die Hessen unterlagen dem FC Liverpool mit 1:5. Deutlich erfolgreicher verlief der Mittwochabend für den FC Bayern München, der sich mit 4:0 gegen Club Brügge durchsetzte.

Cl: Liverpool Deklassiert Frankfurt - Fc Bayern Siegt SouveränEintracht Frankfurt – FC Liverpool am 22.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

In Frankfurt startete die Eintracht mutig und ging durch Rasmus Kristensen (26. Minute) zunächst in Führung. Doch Liverpool drehte die Partie noch vor der Pause binnen neun Minuten: Hugo Ekitiké (35.), Virgil van Dijk (39.) und Ibrahima Konaté (44.) trafen jeweils für die Engländer. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) auf 5:1, während Frankfurt kaum noch Entlastung fand.

In München legte der deutsche Rekordmeister früh den Grundstein zum Sieg. Lennart Karl (5.) brachte die Bayern mit einem sehenswerten Schuss in Führung, Harry Kane (14.) und Luis Díaz (34.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Wechsel setzte Nicolas Jackson (79.) den Schlusspunkt zum 4:0. Die Mannschaft von Vincent Kompany dominierte über weite Strecken und blieb auch in der Schlussphase ungefährdet.

Der FC Bayern landet damit auf Tabellenplatz zwei, Brügge fällt auf Platz 20 zurück. Der FC Liverpool kann sich auf Platz zehn verbessern, während Frankfurt sich zunächst mit dem 22. Rang begnügen muss.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

