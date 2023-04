Der FC Bayern muss den Traum vom Henkelpott wohl begraben. Nach einem niederschmetternden 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel des Giganten-Duells mit Manchester City kann den Münchnern nur noch ein großes Fußball-Wunder helfen.







Der Spanier Rodri, Bernardo Silva und Erling Haaland sorgten für die erste Niederlage des deutschen Rekordmeisters in der laufenden Saison der Königsklasse, das Halbfinale ist vor dem Rückspiel am Mittwoch kommenden Woche in weite Ferne gerückt.