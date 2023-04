Die Straubing Tigers haben Michael Clarke verpflichtet.

Die Straubing Tigers haben heute ihren nächsten Neuzugang vermeldet: Der 28-jährige Michael Clarke lief in den vergangenen drei Spielzeiten für die Augsburger Panther auf und erzielte in 128 Spielen 45 Scorerpunkte. Bevor er in der Fuggerstadt verpflichtet wurde, trug der Angreifer von 2018 – 2020 das Trikot der Iserlohn Roosters und zählte dort zu den besten Torschützen des Teams.