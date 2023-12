CO-Vergiftungen | Mehrere Verletzte nach Besuch in Memminger Shishabar

In einer Shishabar in Memmingen kam es am Mittwochabend zu einem Rettungseinsatz.

Eine Person erlitt während ihres Aufenthalts in der Shishabar einen körperlichen Zusammenbruch. Zwei weitere Gäste, ein Feuerwehrmann und eine Sanitäterin, führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und informierten unverzüglich die Rettungsleitstelle. Die Person wurde schnellstmöglich ins Klinikum Memmingen gebracht und dort behandelt.

Nachdem bei einem Gast eine CO-Messung durchgeführt wurde und ein hoher Wert gemessen wurde, wurden auch bei den anderen Gästen vor Ort Messungen durchgeführt. Aufgrund ebenfalls hoher Werte wurden sieben weitere Personen ins Klinikum Memmingen eingeliefert. Eine Person wurde schwer und sieben Personen leicht verletzt.

Die zahlreichen Rettungskräfte vor Ort blieben unverletzt. Insgesamt waren 16 Feuerwehrkräfte aus Memmingen und Amendingen sowie 13 Rettungskräfte von Malteser und dem Roten Kreuz mit zwei Notärzten im Einsatz. Die Polizei vor Ort wurde von der PI Memmingen unterstützt. Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen durchgeführt. Die weitere kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung wird durch das zuständige Fachkommissariat der KPI Memmingen durchgeführt. Die Ursache für die messbaren CO-Werte wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.