Conference-League-Auslosung: Frankfurt spielt gegen Saint-Gilloise

In den Play-offs der Conference League trifft Eintracht Frankfurt auf Union Saint-Gilloise aus Belgien. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. In den Play-offs spielen die Gruppenzweiten der Conference League gegen die jeweiligen Drittplatzierten der Europa-League-Gruppenphase um den Einzug ins Achtelfinale.

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Dort sind die Gruppensieger bereits gesetzt. Die weiteren Ergebnisse der Auslosung von Montag: Sturm Graz – Slovan Bratislava, Servette Genf – Ludogorez Rasgrad, Real Betis Sevilla – Dinamo Zagreb, Olympiakos Piräus – Ferencvaros Budapest, Ajax Amsterdam – FK Bodö/Glimt, Molde FK – Legia Warschau und Maccabi Haifa – KAA Gent. Die Hinspiele finden am 15. Februar 2024 statt, die Rückspiele werden am 22. Februar ausgetragen.

Das Finale wird am 29. Mai in der Athener AEK-Arena gespielt.