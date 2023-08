Conference League: Frankfurt gewinnt Rückspiel gegen Sofia

In den Playoffs der Qualifikation der Europa Conference League hat die Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia im Rückspiel 2:0 gewonnen. Nach Hin- und Rückrunde steht es damit 3:1, sodass Frankfurt in die Gruppenphase einzieht. Auch wenn die Eintracht das Spiel von Beginn an klar dominierte, fehlte es der Mannschaft zunächst an Genauigkeit.

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Levski spielte lange kaum offensiv und legte erst in den letzten Minuten an Tempo zu. Für Frankfurt traf Jessic Ngankam in der 79. Minute, Ellyes Skhiri erhöhtet in der 86. Minute auf 2:0.