Corona | 200 Menschen in Memmingen in häuslicher Quarantäne

Im aufgestockten Team des städtischen Gesundheitsamts Memmingen arbeiten derzeit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Hochdruck daran, die Kontakte von Corona-Infizierten zu ermitteln, zweiwöchige Quarantäne anzuordnen und Abstriche zur Testung auf das Virus zu organisieren.

„Sie leisten herausragende, unverzichtbare Arbeit und sind dabei von morgens bis abends im Einsatz, auch am Wochenende. Ich danke Ihnen von Herzen“, würdigte Oberbürgermeister Manfred Schilder das Team des Gesundheitsamts unter der Leitung von Dr. Daniela Schönhals und brachte Obstkörbe zur Stärkung vorbei. Rund 200 Personen sind in Memmingen derzeit in häuslicher Quarantäne, darunter befindet sich auch der gesamte Fußballregionalligist FC Memmingen (wir berichteten). Die aktuelle Zahl der Corona-Infektionen in Memmingen (Stand 24.3., 9:30 Uhr) beziffert sich auf 18 bestätigten Fällen.

Wertstoffhof und Grüngut-Annahmestelle geöffnet

Das Wertstoff- und Problemmüllzentrum (WUP) und die Grüngut-Annahmestelle in Steinheim sind weiterhin geöffnet. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten – WUP: Montag-Freitag 10-18 Uhr und Samstag 9-13 Uhr; Grüngutannahmestelle in Steinheim: Freitag 14-17 Uhr und Samstag 10-17 Uhr. Nur acht bis zehn Besucher dürfen sich zeitgleich auf dem Gelände aufhalten. Aufgrund der derzeit einzuhaltenden Abstände kann keine Hilfe beim Abladen von Müll geleistet werden.