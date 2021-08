Corona | Augsburg-Inzidenz nähert sich dem Schwellenwert 35 – Kommen Beschränkungen?

Die Stadt Augsburg meldet 18 neue Covid-19-Fälle mit Meldedatum Freitag, 6. August.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 18.545 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 17.975 Personen gelten als genesen, 164 sind aktuell infiziert, 406 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 30,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz Stand heute, 8 Uhr, bei 34,1.

Die Inzidenz für die Schwabenmetropole nähert sich also weiter mit großen Schritten dem Schwellenwert 35. Die Überschreitung dieses Wertes hätte wieder mehr Beschränkungen z.B. auf die Zulassung von Zuschauern beim Bundesligaauftakt des FCA am kommenden Wochenende, zur Folge. Sollte der Inzidenzwert am Montag unter 35 liegen, kann der FCA mit einer Zuschauerkapazität von 35 Prozent der Gesamtkapazität planen, wenn er darüber nicht wird es erneut keine Fans im Stadion geben.