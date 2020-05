Das Verhalten vieler Demonstranten auf dem Augsburger Rathausplatz am vergangenen Samstag wird von Oberbürgermeisterin Eva Weber scharf gerügt.

„Augsburg gehört zu den Großstädten in Deutschland mit vergleichsweise niedrigen Corona-Infektionszahlen. Das gilt sowohl in absoluten Zahlen als auch für die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Eine solch positive Entwicklung lassen wir uns durch eine ignorante, lauthalse und rücksichtslose Minderheit, wie sie am Samstag aufgetreten ist, nicht kaputt machen. Die Zeche bezahlen Menschen, die unseren Schutz als Gesellschaft am meisten brauchen. Hier sind Haltung und Disziplin üben angezeigt. Das heißt: Mund-Nase- Bedeckung tragen und mindestens 1.50 Meter Abstand halten. Es geht hier nicht darum, das Demonstrationsrecht oder andere Grundrechte in Frage zu stellen, sondern um das Einhalten zwingender Hygieneregeln und um Vernunft, um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen.“