Corona-Expertenrat empfiehlt zeitnahe Kontaktbeschränkungen

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung empfiehlt der Politik, zeitnah Kontaktbeschränkungen umzusetzen. Dies solle „bereits in den kommenden Tagen“ erfolgen, berichtet das ARD-Hauptstadtstudio am Sonntag unter Berufung auf eine Stellungnahme des Gremiums. Weiter heißt es in dem Papier demnach, dass „wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens“ vorzubereiten seien.

Menschen mit Maske, über dts Nachrichtenagentur

Das Expertengremium zur wissenschaftlichen Begleitung der Covid-19-Pandemie war in der vergangenen Woche von der neuen Bundesregierung einberufen worden. Es soll gemeinsame Vorschläge zur Pandemiebewältigung entwickeln und ist aus Wissenschaftlern mit unterschiedlichem Hintergrund zusammengesetzt.