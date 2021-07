Corona-Fälle in weiteren Bildungseinrichtungen im Landkreis Dillingen

Im Landkreis Dillingen gewinnt das Infektionsgeschehen, offensichtlich bestimmt durch die Delata-Variante, an Dynamik. So hat sich der bereits gestern gemeldete Verdachtsfall aus der Realschule Wertingen bestätigt. Die betroffene Person ist allerdings im Landkreis Augsburg wohnhaft. Aufgrund des bestätigen Falls hat das Gesundheitsamt einen weiteren Klassenverband der 6. Jahrgangsstufe als Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt.

Gestern Abend und heute wurden zudem zwei positiv getestete Fälle der 4. Jahrgangsstufe der Regens-Wagner-Schule Dillingen bestätigt. Einer der Fälle hatte im infektiösen Zeitraum Kontakt in einer Wohngruppe der Regens-Wagner-Einrichtung Dillingen und der andere Fall in der Mittagsbetreuung der Tagesstätte „Arche“ von Regens-Wagner in Dillingen. Die betroffenen Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt aktuell ermittelt und sobald wie möglich informiert.

PCR-Reihentestungen der Kontaktpersonen finden in den nächsten Tagen in der Teststation des Landratsamtes in der Weberstraße in Dillingen statt. Termine und Informationen zur Quarantäne hierzu werden den Sorgeberechtigten über die betroffenen Schulen über den E-Mail-Verteiler übermittelt.

Das Gesundheitsamt bittet deshalb von Anrufen beim Kontaktpersonennachverfolgungsteam (CTT) im Gesundheitsamt abzusehen. Dies würde eine zügige Kontaktpersonennachverfolgung negativ beeinflussen. Für dringende Rückfragen ist das Bürgertelefon des Landratsamtes am Freitag, 16. Juli 2021, von 8:00 bis 12:30 Uhr unter der Nummer 51-350 besetzt.

Um möglichst viele PCR-Testungen zeitnah über die Teststation abwickeln zu können, wird die Kapazität um eine zweite Teststraße erweitert. Das Landratsamt bittet um Verständnis, dass nicht alle Kontaktpersonen am Tag eins getestet werden können.

Als weitere Verdachtsfälle mit positivem Antigen-Test wurde dem Gesundheitsamt jeweils ein Fall aus der 6. Jahrgangsstufe der Mittelschule Wertingen und aus der Mittelstufe des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums Dillingen gemeldet.